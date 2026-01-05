1月5日放送の「HENNGE presents BIZ-TECH Lounge」は、先週に引き続き、ゲストに三菱地所株式会社DX推進部ユニットリーダーの篠原靖直氏を迎えて、DXを進める中での課題や今後のビジョンについて詳しくお話いただいた。 文化放送アナウンサー・甲斐彩加（アシスタント）「DXを推進して行く中で感じる壁や課題は何ですか？」 三菱地所株式会社DX推進部ユニットリーダー・篠原靖直氏「AIと