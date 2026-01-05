オンライン型の結婚相談所「Ｐｒｅｓｉａ」（本社・広島県広島市）は、２０〜５０代の男性２００人を対象に「『ぽっちゃり女性』の婚活事情に関する実態調査２０２６」を実施し、その調査結果を発表した。「結婚相手の女性に求める理想的な体型」の問いには「やや細め」が３５・０％で最多で、「標準体型」が３２・５％と続き、この２つで全体の約７割に。「スリム」の２１・５％を含めると、９割近くの回答者が「標準〜細め」