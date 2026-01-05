年越しや三が日は、初詣や初商いなどで各地にぎわいました。 大晦日の夜、鹿児島市の最福寺では参拝客が次々と訪れ、1年をふり返りながら、鐘をついていました。 新年を迎えた鹿児島市の照国神社。本殿から鳥居の先まで参拝を待つ人の列ができました。三が日はおよそ27万人が訪れたということです。 （初詣客）「東京に上京するので、健康に暮らしたい」 霧島神宮では三が日、去年並みのおよそ46万人が訪れました。 （初詣客