鹿児島県内各地の話題をお伝えする「かごしま南北600キロ」です。 きょう5日は、種子島の年越しと元旦の風景です。 新年を目前に、地域の住民らが集まった西之表市の伊勢神社です。 「3、2、1、ハッピーニューイヤー」 カウントダウンと種子島の鉄砲太鼓で新年を祝いました。 元日の朝、南種子町の宝満神社では、参拝客が次々と訪れていました。 そして、伝統の神楽が奉納され、無病息災や五穀豊穣など