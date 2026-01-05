ドル円一時１５６．５３レベル、ユーロ円は１８２．９０レベル円買い優勢＝ロンドン為替 ロンドン午前は円買いが優勢。足元でドル円は一時156.53レベル、ユーロ円は182.90レベルなどにそれぞれ本日の安値を更新している。 USD/JPY156.56EUR/JPY182.94GBP/JPY210.86