『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「茶がら散乱でスリップ多重事故にトラック積み荷から落ちたか」についてお伝えします。◇道路を覆い尽くす、土のような茶色い物体。散乱していたのは、大量の“茶がら”です。現場となったのは、栃木県佐野市の国道。警察によると、4日午前5時半頃、走行中の大型トラックの荷台から茶がらが落下。約500メートルにわたって散乱したといいます。茶がらを積んでいたとみら