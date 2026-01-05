新潟市北区の新新バイパスで5日午後、路線バスが道路のガードロープなどに衝突する事故がありました。この事故で、運転手の50代男性が搬送されています。乗客にケガはありませんでした。警察と消防によりますと、事故があったのは国道7号の新新バイパス濁川IC付近です。5日午後4時45分頃、目撃者から「バスが事故を起こして煙が出ています」と消防に通報がありました。新新バイパス上り線を、免許センターから新