セレッソ大阪は8日、2026シーズンのトップチーム新体制および選手背番号が決定したことを発表した。移籍加入組ではDF田中隼人(←柏/期限付き移籍)が3番、FW櫻川ソロモン(←横浜FC)が9番、MF横山夢樹(←今治)が14番、DF鷹啄トラビス(←水戸)が97番、復帰組のMF石渡ネルソン(←いわき/復帰)が18番、MF大迫塁(←相模原/復帰)が34番。また、無所属が続いていた元日本代表GK中村航輔は23番を着ける。新加入組ではFW金本毅騎(←阪