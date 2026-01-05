FC今治は5日、J2・J3百年構想リーグで着用するユニフォームデザインが決定したことを発表した。クラブはデザインコンセプトを「『Wake Stripe2.0』2024〜2025シーズンのユニフォームテーマ『Wake stripe』を新たな解釈で表現しました」と説明している。「一新されたデザインには、来島海峡を行き来する船舶が織りなす無数の航跡波(Wake)が表現されています。この航跡波は、ピッチを縦横無尽に駆け抜け、果敢にゴールへと向かう