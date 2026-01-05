京都サンガF.C.は5日、トゥラン・トヴズIK(アゼルバイジャン)FWアレックス・ソウザ(24)の完全移籍加入が決定したことを発表した。なお、今後メディカルチェックを経て、正式契約を結ぶ予定だという。クラブはプレーの特徴を「スピードを活かした背後への飛び出しを得意とするブラジル人ストライカー。守備での献身性があり、強度の高いプレスも持ち味」と紹介。アレックス・ソウザはクラブを通じ、「京都サンガF.C.の一員と