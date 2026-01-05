横浜F・マリノスは5日、テゲバジャーロ宮崎に昨季途中から育成型期限付き移籍しているMF望月耕平(19)の移籍期間延長を発表した。育成型期限付き移籍期間は26年6月30日までとなる。望月はクラブを通じ、「来シーズンもテゲバジャーロ宮崎でプレーをすることになりました。なかなか試合に絡めず、悔しいプロ1年目となりましたが、引き続き努力を重ねていきます。そして、自分の成長と活躍を皆さんにお届けできるよう全力を尽くし