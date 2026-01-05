東京ヴェルディは5日、MF食野壮磨が栃木SCに期限付き移籍することを発表した。なお、期限付き移籍期間は26年6月30日までとなる。昨季のJ1リーグで19試合に出場していた食野はクラブを通じ、「この度、栃木SCに期限付き移籍することに決めました。この2年間で結果を残すことが出来ず悔しい思いをしました。しかし城福監督をはじめ、素晴らしいスタッフと選手の皆さんのお陰でたくさんのことを学ばせていただきました。必ず戻っ