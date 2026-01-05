FC町田ゼルビアは5日、GKバーンズ・アントンがガイナーレ鳥取に期限付き移籍することを発表した。期限付き移籍期間は27年1月31日までとなる。昨季途中からロアッソ熊本に育成型期限付き移籍していたバーンズはクラブを通じ、「町田の皆さま、お久しぶりです。背中を押してもらう形でクラブを離れたのに、何も結果を残せず申し訳ございません。まだ皆さまにお見せする顔がありません。もう少しだけ外で勝負してきます!引き続き