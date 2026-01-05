変わらぬエレガンスとともに歩み続けてきた「ルネ」が、2026年、50周年という大きな節目を迎えます。長きにわたり愛され続けている理由は、流行に流されることなく守り抜いてきた?本物の美しさ?。ロマンチックな色使い、他ブランドにはないリッチなディテール、そして心ときめく遊び心……。?Everlasting Grace?のテーマのもと、特別なコレクションが誕生します♡半世紀にわたり磨き続けてきたエレガンス・クラシックとカジュ