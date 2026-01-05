ホストで実業家・ROLAND（ローランド・33）が5日に自身のX（旧ツイッター）を更新。ファンからの質問に“らしさ全開”で回答した。「LGBTQに関して、ローランドさんはどうお考えですか?」といった質問が寄せられた。ローランドはこれに「知ってのとおり世の中には俺と俺以外の2種類のみ。俺からしたら人類は全員一緒なんだ。同じ者同士今年はみんなで仲良くな」と回答。また「という事で俺以外の皆様！あけましておめでと