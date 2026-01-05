大相撲の横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が5日、同部屋で行われた新春恒例の「まぐろ＆ちゃんこ振る舞い会」に参加した。今年は124キロの「大間まぐろ」。マグロ寿司を食べ「おいしかった。またしっかりと初場所から頑張れるように、パワーをいただいたので頑張っていきたい」と力を込めた。この日、東京・両国国技館の相撲教習所で行われた横綱審議委員会の稽古総見では小結・王鵬（25＝大嶽部屋）、幕内・平戸海（25＝境