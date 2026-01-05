日本野球機構（ＮＰＢ）の榊原定征コミッショナーが５日、仕事始めを迎えて都内で取材に応じ、制度改革が議論されているクライマックスシリーズ（ＣＳ）について、勝率５割を切ったチームが出場するケースについて「何らかの処置が必要」との考えを示した。一昨年のセ・リーグでは３位のＤｅＮＡがＣＳを突破して日本一まで駆け上がり、昨季は阪神が２位のＤｅＮＡに１３ゲーム差をつけて独走優勝し、日本シリーズに進出。大差