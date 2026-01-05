櫻坂46の四期生・勝又春が4日、自身のオフィシャルブログを更新し、現在京都大学に通っていることを明かした。【写真】ライブパフォーマンスを見せる櫻坂46・勝又春勝又は年末年始を地元・京都で過ごしたことに触れた上で、「今日は一つ、みなさんにご報告があります」と切り出し、「以前からお気づきの方もいらっしゃったことかと思いますが、私は現在、京都大学に通っています」と報告した。大学生活については「アイドル活