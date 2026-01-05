◆全国高校ラグビー第６日（５日・花園ラグビー場）桐蔭学園―大阪桐蔭準決勝が行われ、史上６校目の３連覇に挑む桐蔭学園（神奈川第１）は、大阪桐蔭（大阪第３）に２４―２１で勝って決勝進出。４点を追う後半ラストプレーで、プロップの喜瑛人（３年）がサヨナラトライを決め「皆が（前に）出てくれたから、最後に自分が取れただけ」と、勝って大粒の涙を流した。圧巻の逆転劇だった。後半２７分に大阪桐蔭に逆転を許し