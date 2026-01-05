アメリカのトランプ政権がベネズエラを攻撃し、マドゥロ大統領を拘束したことについて、中国外務省は「国際法に違反している」として「強い懸念」を表明しました。中国外務省の林剣報道官は5日の記者会見で、トランプ政権がマドゥロ大統領を拘束し移送したことについて、「国際法と国際関係の基準に明らかに違反しており、国連憲章の趣旨と原則に背くものである」と非難し、「重大な懸念」を表明しました。中国外務省林剣