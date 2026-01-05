5日の飯塚オート3日間開催「ケイズロジコム杯ヴィクトリーロード〜新春特選レース〜」初日7Rで町田龍駿（35＝福岡・32期、飯塚）が残り1周で緒方浩一（40＝福岡・30期、山陽）と接触して落車。この影響で8Rは走路破損のため不成立、9Rから12Rは中止となった。