タレントの平愛梨（41）が、子どもたちの成長を明かすとともに、家族ショットを披露した。【映像】「長友くんがいっぱい」帰省先での家族ショット2017年にサッカー日本代表の長友佑都選手と結婚し、7歳・6歳・4歳・2歳の男の子を育てている平。これまでInstagramで、子どもたちの好みに合わせて違うメニューで用意した朝食や、1年に1回しか使わない重箱で作った豪華な運動会弁当など、手料理の数々を発信してきた。夫・長友佑