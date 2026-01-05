高市首相は年頭にあたっての記者会見で、「ベネズエラにおける情勢安定化に向けた外交努力を進めていく」との考えを示しました。伊勢神宮を参拝した後の会見で、ベネズエラ情勢について問われた高市首相は、まず現地に滞在している日本人の安全確保に努める姿勢を強調しました。高市首相：邦人の安全確保を最優先としつつ、関係国と緊密に連携して対応にあたっている。また高市首相は、ベネズエラについて「これまで日本政府として