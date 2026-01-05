8人組アイドルグループ「Toi Toi Toi」が5日、都内でアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」主催ライブ「PEAK SPOT JOIN Vol．3−新春SP−」に出演した。総合格闘家の朝倉未来（33）がプロデュースを手がける、アソビシステム所属のアイドルグループ。この日は昨年12月に加入した新メンバーの萩田こころ（24）と山田せいあ（29）を加えた新体制での初パフォーマンスとなった（星野ティナは活動休止中のため7人で出演）。ステージでは