昨今のキャンプブームで最も普及したテントといえば、間違いなく2ルームテントでしょう。キャンプ場にいけば、必ずと言っていいほど見かけるようになりました。その居住性の高さから、最初のテントに選んだ人も多いのでは。しかし大型の2ルームテントにつきまとうのは設営の大変さで、骨組みの多さや幕の大きさに気おされてと腰が重くなる人も少なくありません。そんな2ルームテントですが、コールマンの新作「タフスピードドーム