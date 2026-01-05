1月2日、タレントの安めぐみがアメーバオフィシャルブログを更新。新年のあいさつと共に、家族と過ごした穏やかな年始の様子を報告した。【写真】長女と仲良く寄り添う初詣SHOTも公開安はこの日のブログにて、「あけましておめでとうございます」「2026年 皆さんにとって幸せな一年となりますように」「本年もよろしくお願いいたします」と新年のメッセージを綴った。続けて、年始の恒例行事として、「今年も浅草へ」と家族で初詣