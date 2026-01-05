【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は４日、ウクライナが昨年末にロシアのプーチン大統領の公邸を無人機で攻撃したとするロシアの主張を巡り、「そのような攻撃があったとは信じていない」と述べ、露側の説明を真っ向から否定した。米当局が情報を確認し、結論づけたとしている。大統領専用機内で記者団に語った。トランプ氏は公邸近くで当時「何か」が起きたが、ウクライナとは無関係だと指摘した。この件について