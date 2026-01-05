2026年のマグロの初競りは史上最高値の｢5億1030万円｣でした。実は、「一番マグロ」のお値段が、景気のバロメーターになるという分析もあるようです。【写真を見る】史上最高値 5億円超“一番マグロ”が店頭にそのお値段は？「マグロの初競りの価格」は「景気のバロメーター」？出水麻衣キャスター：「一番マグロ」の価格を2010年から見てみると、数百万円台の年や、億を超える年もあるなど価格にばらつきがあります。【歴代一番