明治大生田キャンパスからから脱走した馬＝５日午前７時４５分ごろ、小田急線生田駅付近（ｕｓａ−ｐｏｍさん提供）５日午前７時半ごろ、川崎市多摩区生田７丁目の小田急線生田駅付近で「馬が徘徊（はいかい）している」と、１１０番通報があった。多摩署によると、明治大馬術部が飼育する馬が、近くの生田キャンパスから一時脱走。市街地を走り回ったが、約２０分後に自らキャンパスへ戻った。けが人や関連する事故は確認され