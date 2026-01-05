純烈のリーダー酒井一圭（50）が5日、インスタグラムを更新。手術のため、入院したことを伝えた。酒井は「本日ピットイン（入院）しました。明日デベソの手術です」と報告。点滴をしながら馬に乗るイラストを添えた。そして「大事ではないのでご心配なく。8日に退院して日のブラモニで復活です！」と伝えた。続けて「年末年始は激しく仕事して、家族といて、実家に行って。職場も自宅もみんな元気なので、ゆっくりは出来ませんわ。