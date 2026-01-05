せせらぎラウンジの足湯テラスがライトアップ！渓流に面した「せせらきラウンジ」の足湯付きのテラスでは、冬限定のライトアップを実施中です。デザインは戦国武将・伊達政宗公が身につけたといわれる水玉模様の陣羽織から着想を得たそう。ロマンチックなライトアップを鑑賞しながら足湯で温まって、優雅な夜のひとときを過ごしましょう。「ウイスキーとおつまみ」1セット1500円このライトアップをもっと楽しむバータイムとして、