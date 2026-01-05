グンゼのレディースブランド「unTuché（アントゥシェ）」から、ティーンの声を反映したノンワイヤーブラ第2弾が登場♡2025年12月23日（火）より発売される今回の新作は、高校生・大学生へのグループインタビューをもとに、フィット感とデザイン性の両立を実現。オンとオフで使い分けられる2タイプ展開で、着心地も見た目も妥協したくない女の子たちにぴったりのアイテムです♪ ティ}