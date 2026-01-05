5日午前、十日町市で上半身が雪に埋まった男性が見つかり、死亡が確認されました。男性は、小屋の屋根に上り雪下ろしをしていたとみられています。死亡したのは十日町市中屋敷の団体役員・南雲晴夫さん（76）です。警察などによりますと、5日午前11時、南雲さんの同僚から「南雲さんが雪に埋まって亡くなっているようだ」と110番通報がありました。南雲さんは実家に帰省中で、敷地内の小屋の雪下ろしをしていたとみられ、上半身が