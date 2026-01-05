日本を訪れる外国人たちを、空港で勝手に出迎えアポなしインタビュー！そのまま密着取材を行う「YOUは何しに日本へ？」（毎週月曜夜6時25分）。2026年初のテーマは、「新年早々いきなり集大成 YOUのクライ“うま”ックスSP」。いきなり集大成を迎えた初出しだらけのスペシャルで、果たしてどんな面白YOUに出会えるのか？【動画】和太鼓修業でキャラ変？圧巻パフォーマンスとサプライズに涙＆馬肉を食べに来た寡黙な男の驚きの正体