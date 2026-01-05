新年ならではの方法で、交通事故防止を呼びかけます。岡山西警察署に、「交通安全を祈願するおみくじ」が設置されました。 【写真を見る】「大吉！今年の運転は”うま”くいきそう」交通安全を祈願する「おみくじ」を警察署に設置【岡山】 （竹内大樹キャスター）「私の今年の抱負は、『大人の余裕を持った運転を』です。では、おみくじを引きます！大吉です！今年の運転は”うま”くいきそうです。」 岡山西警察署で始