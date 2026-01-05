「うちの子はかわいくない」母の発言に7歳娘が涙…謙遜で失った信頼ママスタ☆セレクト

「うちの子はかわいくない」母の発言に7歳娘が涙…謙遜で失った信頼

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 親族が集まった席で、我が子を下げて謙遜した母親が相談を寄せている
  • 「かわいくない」と聞いた娘は泣き、相談者への信頼を失ってしまったそう
  • ネットからは「かなり辛いこと」「傷つくよ」などの声が寄せられた
記事を読む

おすすめ記事

  • 「家事は義母が全部やるから安心」って本気？女子会でマウントを取る彼女に、周囲が同情した理由
    「家事は義母が全部やるから安心」って本気？女子会でマウントを取る彼女に、周囲が同情した理由 2025年12月30日 11時15分
  • 【義母の介護「10万円事件」】妹だけに任せない！「できるだけ来るから」＜第21話＞#4コマ母道場
    【義母の介護「10万円事件」】妹だけに任せない！「できるだけ来るから」＜第21話＞#4コマ母道場 2026年1月1日 18時50分
  • 叱られてばかりだけど、優しい。そんな三女が工作をしたいと泣きわめいた理由は？／育児の全部 楽しんでます。
    叱られてばかりだけど、優しい。そんな三女が工作をしたいと泣きわめいた理由は？／育児の全部 楽しんでます。 2026年1月1日 15時0分
  • 褒め言葉のつもりが…同窓会で女子を怒らせるセリフ９パターン
    褒め言葉のつもりが…同窓会で女子を怒らせるセリフ９パターン 2026年1月4日 8時0分
  • 大好きな赤ちゃんに避けられてる甲斐犬→どうしても仲良くなりたくて…思わず応援したくなる『健気な行動』に反響「愛が空回りｗ」「優しい子」
    大好きな赤ちゃんに避けられてる甲斐犬→どうしても仲良くなりたくて…思わず応援したくなる『健気な行動』に反響「愛が空回りｗ」「優しい子」 2025年12月30日 19時50分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. あさこ スタッフをガチ注意
    2. 2. 独身税 多すぎる負担の重大責任
    3. 3. 栃木県立高で生徒暴行か、SNSに動画投稿
    4. 4. 徳川家の末裔 驚愕のお年玉金額
    5. 5. アイドルに漫画家「AIセクハラ」
    6. 6. 箱根ガッツポーズ問題 賛否両論
    7. 7. 明治大学の馬が「徘徊」一時脱走
    8. 8. 高校のトイレで暴行? 動画が拡散
    9. 9. バッテリー膨張 Switchが話題
    10. 10. 暴力動画が拡散 加害生徒を聴取
    1. 11. 青学大・黒田のガッツポーズ、早大監督は理解「ゾーンに入っていたのでは」　大逆転直前の出来事
    2. 12. ネイリスト 31日殺害にこだわり?
    3. 13. 自宅敷地に入った男児を暴行か
    4. 14. 生徒暴行「被害者最優先で守る」
    5. 15. 情報漏洩? TBS大慌ての深夜対応
    6. 16. 水戸・ネイリスト殺害「人間関係」警察に相談
    7. 17. やす子の「恩情つぶし」議論勃発
    8. 18. サウナ火災 立入検査に店側遅刻
    9. 19. 消防職員が男児を首絞めビンタか
    10. 20. 女子高生に性加害 重大事態認定
    1. 1. 栃木県立高で生徒暴行か、SNSに動画投稿
    2. 2. 明治大学の馬が「徘徊」一時脱走
    3. 3. バッテリー膨張 Switchが話題
    4. 4. 暴力動画が拡散 加害生徒を聴取
    5. 5. ネイリスト 31日殺害にこだわり?
    6. 6. 自宅敷地に入った男児を暴行か
    7. 7. 生徒暴行「被害者最優先で守る」
    8. 8. サウナ火災 立入検査に店側遅刻
    9. 9. 消防職員が男児を首絞めビンタか
    10. 10. 女子高生に性加害 重大事態認定
    1. 11. 安野貴博党首の資産額 妻も困惑
    2. 12. 焼き肉店店長死亡 40代男を逮捕
    3. 13. 15人刺傷 容疑者がいじめを相談
    4. 14. 父が死去 台所が開かずの間に
    5. 15. 露出容疑で逮捕 日体大コメント
    6. 16. 逮捕の日体大部員 事前に大麻か
    7. 17. 女児に暴行か 親族の19歳を逮捕
    8. 18. 小川晶前市長「本当に大逆風」
    9. 19. 教師がハラスメント 生徒2人退学
    10. 20. 高速PAの車内の2遺体 親子と判明
    1. 1. 大阪の「中華街構想」に住民恐怖
    2. 2. 終電で転落 20歳で手足3本失った
    3. 3. 安倍晋三首相はマルチ企業の広告塔だった（2018年）【社会を揺るがし変えた 歴代スクープの裏側】
    4. 4. 女性「死んだ主人が家にいる」
    5. 5. 認知症グレー Uターンできる割合
    6. 6. ひろゆき氏分析 返事の良い無能
    7. 7. 「挫折した」20代女性の衝撃部屋
    8. 8. 母子4人死亡事件 父親は憔悴か
    9. 9. 一般参賀 美智子さまに「異変」
    10. 10. 石破氏の「偏愛トーク」を直撃
    1. 11. 玉川徹氏「台湾有事よりひどい」
    2. 12. 子どもの学力 算数分野で異変か
    3. 13. 連合会長、国民の連立入り容認しない意向
    4. 14. 首相、丙午にちなみ抱負　「次の時代切り開く」
    5. 15. ベネズエラ攻撃、認めれば中国に台湾への武力行使を正当化する口実に…日本政府は対応に苦慮
    6. 16. 怪しいかかりつけ医の見分け方
    7. 17. 乳房はエロい いつから意識変化?
    8. 18. 橋下氏がトドメの一撃 立民撃沈
    9. 19. 玉川氏が農水省追及「癖」に批判
    10. 20. 参政党と高市氏 外国人巡る違い
    1. 1. 習近平氏 中韓は「日本に勝利」
    2. 2. バラバラに…クマ舐めた末路 米
    3. 3. 北朝鮮「野獣的な本性」と米批判
    4. 4. トランプ氏、コロンビアへの軍事行動を示唆　ベネズエラへの攻撃に続き
    5. 5. 米大統領が領有に意欲 丁は反発
    6. 6. 韓国の女性芸人 車内で性行為か
    7. 7. 米による攻撃 台湾がコメント
    8. 8. 中国、攻撃直前の面会説明せず
    9. 9. 麻薬、ベネズエラ経由はわずかか
    10. 10. 中国の模型列車 時速800キロに
    1. 11. 台湾株が史上最高値を更新
    2. 12. 韓国の「国民的」俳優が死去
    3. 13. ベネズエラ副大統領の姿勢軟化
    4. 14. 習近平主席 中韓で対日共闘訴え
    5. 15. 中国人が「日本の文化に衝撃」
    6. 16. トランプ氏、コロンビアを批判
    7. 17. 米のグリーンランド領有に反対　英首相、トランプ氏表明で
    8. 18. マドゥロ氏、米NY連邦地裁へ到着
    9. 19. トランプ氏 必要なら第二の攻撃
    10. 20. 米のベネズエラ攻撃、死者80人に
    1. 1. 独身税 多すぎる負担の重大責任
    2. 2. 80歳男性 ポチ袋を握りしめ落胆
    3. 3. 「450万返せ」→支払い義務なし
    4. 4. 「コメは儲かる」と新規参入も
    5. 5. 冬の寒い時期 暖房器具の選び方
    6. 6. 東京エレクトロン追起訴 台湾
    7. 7. 教育熱心な親ほど大学受験で失敗
    8. 8. 子ども1人で外出できず 米の治安
    9. 9. iPhone巡り「棚ボタ」の日本企業
    10. 10. お金のすべてを投資に回すのはNG
    1. 11. 福岡への移住 東京よりお得は嘘?
    2. 12. 定年退職vs2年再雇用 お得なのは
    3. 13. オーケー、大阪市内へ初出店
    4. 14. 日本は「トラスショック」状態か
    5. 15. 人気のクレカ5種が軒並み大改悪
    6. 16. 世界の富裕層が帯広から車で60分かけて通う、“看板のない白亜のレストラン”
    7. 17. AIの積極活用 各社トップの声
    8. 18. キユーピー タルタル市場拡大へ
    9. 19. ヒーハイスト急騰 1095円に上昇
    10. 20. ロッテリア 新商品含む3品販売
    1. 1. チャンピオンがAmazonで50%OFFに
    2. 2. アンダーアーマーが最大47%OFFに
    3. 3. 台湾TSMC 2nmプロセス半導体量産
    4. 4. 一人旅美女が体験する異国での“監禁生活”――　映画『ベルリンシンドローム』場面写真 大量解禁［ホラー通信］
    5. 5. 象印「炎舞炊き」新モデル登場
    6. 6. 医薬品やサプリなどが最大61%OFF
    7. 7. 日本製鉄の社長 年頭所感を発表
    8. 8. 世界の「ウェルネス・ツーリズム」10選：あたらしい「観光」
    9. 9. 楽天モバイルSIM×WiMAX端末の自宅Wi-Fi(固定回線化)がおすすめできない理由【ホームルーター/モバイルWi-Fiルーター】コスパ最強！本当に賢いWi-Fiの始め方
    10. 10. 体の曲線をうまく生かしたボディペインティングアート
    1. 11. KDDI初の3G・WiMAX対応Wi-Fi
    2. 12. [NAB2017:Shure]Axient Digitalのラインナップを拡充。今後の番組制作を変えるセルフチューニングアンテナ内蔵のマイクロボディーパック型送信機ADX1Mが登場
    3. 13. Teslaのロボタクシー、車内喫煙や食べ物のシミで罰金。いくらなの？
    4. 14. 新ミッドレンジスマホ「POCO M8 5G」と「POCO M8 Pro 5G」が発表！日本でもM8 5Gが1月8日18時に販売開始。発売キャンペーンも実施
    5. 15. 【世界のモバイル】複雑怪奇な日本のケータイ料金！不透明な″割引″は解決できるのか？
    6. 16. ペプシでピンボール
    7. 17. ソニーならではのテレビとスマートウォッチの連携が実現！Androidアプリ「TV SideView」、「SmartWatch 3」を使って「BRAVIA」のリモコン操作などが可能に【レビュー】
    8. 18. 任天堂ゲーム機の歴史を振り返る
    9. 19. スマホに子守をさせる「スマホ育児」が物議、専門家が実態調査
    10. 20. [InterBEE2017 ブース動画]会場から動画レポートをお届け！
    1. 1. 箱根ガッツポーズ問題 賛否両論
    2. 2. 青学大・黒田のガッツポーズ、早大監督は理解「ゾーンに入っていたのでは」　大逆転直前の出来事
    3. 3. 真美子さんの鞄のブランド判明か
    4. 4. ウルフアロンがプロ2戦目で醜態
    5. 5. 棚橋弘至 Xで禁断の言葉をポスト
    6. 6. SANADA、新日本プロレスを離脱か
    7. 7. マンU ルベン・アモリム監督退任
    8. 8. FC東京 新体制発表会で手応え
    9. 9. 【中日】サカナクション・山口一郎が「９０周年広報アンバサダー」就任「命をかけてこの任を努めたい」
    10. 10. 全国高校サッカー選手権 敗退
    1. 11. 高校サッカー「疑惑の判定」波紋
    2. 12. モロッコ戦 日本は拍子抜け
    3. 13. CS 勝率5割未満の球団は除外も
    4. 14. 箱根駅伝「黒の組織」トレンドに
    5. 15. ブルージェイズ 岡本獲得を発表
    6. 16. スノボ19歳 高回転技の進化続く
    7. 17. 落合博満氏　ガチで選んだプロ野球史上最強チームとは　「強烈な印象がある」
    8. 18. 「うわぁ最悪や」青山学院大1区スタート直前の“ハプニング”　小河原陽琉は急きょ決まった1区で力走
    9. 19. ジョコビッチ PTPAを退会へ
    10. 20. 「大谷さん」編 メガネ姿に反響
    1. 1. あさこ スタッフをガチ注意
    2. 2. 徳川家の末裔 驚愕のお年玉金額
    3. 3. アイドルに漫画家「AIセクハラ」
    4. 4. 情報漏洩? TBS大慌ての深夜対応
    5. 5. 水戸・ネイリスト殺害「人間関係」警察に相談
    6. 6. やす子の「恩情つぶし」議論勃発
    7. 7. 高校生軽音GP 違法サイトを視聴
    8. 8. 「最弱のキムタク」に意外な反響
    9. 9. 漫画家「AIセクハラ投稿」を謝罪
    10. 10. 『鬼滅の刃』興収389億円突破　記録更新まで残り18.5億円
    1. 11. 「20個食べた」マツコの大好物
    2. 12. 濱家のLINE流出「これはヤバい」
    3. 13. バス移動で寝る徳光 厳しく追及
    4. 14. 鉄腕DASH TOKIOが完全降板間近か
    5. 15. 俳優との子妊娠した 初めて激白
    6. 16. 紅白 瞬間最高視聴率は40.7％
    7. 17. さとう珠緒「事実婚じゃダメ?」
    8. 18. 「豊臣兄弟」の設定に議論白熱
    9. 19. 存在感抜群 紅白帰りの演者たち
    10. 20. 佐藤寛子の「相手」に注目集まる
    1. 1. スキニー消えた…愛用者の選択肢
    2. 2. 乳がんになりやすい人 5つの特徴
    3. 3. なぜ今？スキニーパンツが再流行
    4. 4. 7キロ痩せた参鶏湯が美味すぎる
    5. 5. 突然の乳がん宣告 日常が激変
    6. 6. やはりユニクロのフリースが最強
    7. 7. セブン 浜田雅功の料理を再現
    8. 8. 丸亀製麺が最大50円の値上げ
    9. 9. イクメン目指すも育児やらぬ夫
    10. 10. セルフでも簡単に！ 【ストレートアイロンの正しい使い方】
    1. 11. 今週末(11月23日・24日)の紅葉見頃はここ！まもなく見頃を迎えそうな全国の紅葉名所ガイド
    2. 12. 留守番の母 ルンルン→寂しい
    3. 13. インドネシアの珍獣 “コモドドラゴン” を見に行こう！
    4. 14. 猫背の方へ 美姿勢を目指す運動
    5. 15. ユニクロのワイドパンツに注目
    6. 16. もっと早く買えば…UNIQLO商品
    7. 17. 年購入する服12着 変わったこと
    8. 18. GUの新年祭、1月8日まで開催中
    9. 19. 「久しぶり〜！」って10歳差の義母登場!? 義父の再婚相手との相性最悪…！嫁としての正しい対応方法は？
    10. 20. ANNEBRAのホリデーに恋する♡Velvet sinで叶える贅沢ウィンターランジェリー