¡Ö¤³¤Î»ÒÎòÂå¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥ì¥Ù¥ë¡×¤ÎÀ¼¤â¡ÖÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤¬Àè·î28Æü¤Ë³«Ëë¡£±þ±ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£3²óÀï¤ò¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âè21ÂåÌÜ¤Î±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¤ÎÃÓÃ¼°É»ü(18)¡£¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Â³¤­¡¢»î¹ç¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é»×¤ï¤º²¿ÅÙ¤âÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ç®Àï¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤¿¶ðÂôÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç