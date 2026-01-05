J1アビスパ福岡が、今年J3の熊本からベルギー2部・ベベレンに期限付き移籍中のFW道脇豊（19）を獲得することが5日、分かった。近日中に発表する。熊本の下部組織出身で、2022年にクラブ史上最年少の16歳でプロ契約をを結んだ。ベベレンには24年7月に期限付きで移籍していた。190センチの長身を誇るU―23（23歳以下）日本代表のエース格で、ロサンゼルス五輪出場が期待されるアタッカー。今月6日に開幕するU―23アジアカップ（