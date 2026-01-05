浜松市の中央卸売市場で「初競（はつせ）り」が行われ、仲買人たちの威勢のいい声が場内に響き渡りました。 【写真を見る】浜松市の中央卸売市場で行われた初競りの様子 浜松市の中央卸売市場の初競りには、全国から集まったマグロや浜名湖で水揚げされたカキやヒラメなどが並びました。 マグロで最高値をつけたのは、宮城県塩釜（しおがま）港に水揚げされた139キロのクロマグロで、価格は97万5780円。 「一番マグロ」の1キロ