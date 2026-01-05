仕事始めとなった1月5日、鈴木康友静岡県知事は新たなロゴマークを発表しました。 【写真を見る】2026年初の記者会見に臨んだ鈴木康友静岡県知事 ＜静岡県 鈴木康友知事＞ 「非常に県政の方針、ポイントをうまく押さえている。シンボルとなる富士山、いい出来ではないか」 5日午後、鈴木知事は2026年初の記者会見に臨み、新たな県政のロゴマークを発表しました。 富士山をモチーフに「幸福度日本一」の実