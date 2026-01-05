ラグビー日本代表のスクラムハーフとして活躍し、キャプテンも務めた東京サントリーサンゴリアスの流大（ながれ・ゆたか）選手が、ラグビーリーグワンの今シーズンをもって引退する事を発表しました。 流選手は熊本県の荒尾高校（現在の岱志高校）で花園に出場し、帝京大学では日本一の連覇にも貢献しました。 2011年から11シーズン、サントリーに在籍し、2019年のラグビӦ