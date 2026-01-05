米国によるベネズエラへの攻撃を巡り、日本政府が対応に苦慮している。軍事力を背景とした体制の転換を認めれば、中国に台湾への武力行使を正当化する口実を与えることになるためだ。批判すれば日米同盟に影響する可能性もあり、当面は攻撃への直接的な評価を避けるとみられる。高市首相は５日、三重県伊勢市での年頭記者会見で、米国の攻撃に対する論評を行わず、「我が国は従来、法の支配などの基本的価値や原則を尊重してき