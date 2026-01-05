大相撲の十両・白熊（26＝二所ノ関部屋）が5日、茨城県阿見町の同部屋で化粧まわし贈呈式に臨んだ。イガラシ綜業株式会社（茨城県日立市）からライジングサンの刺繍が、あしらわれた化粧まわしを寄贈された。「日立」の地名は、水戸黄門こと水戸藩第2代藩主、徳川光圀が「日の立ち昇るところ領内一」と称えたことが由来とされており、五十嵐則夫社長は「昨年の始めくらいからデザインの話を進めて、親方と検討しながら決めた。