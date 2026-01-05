今シーズンからJリーグは、これまでの春・秋制から秋・春制へと移行します。来月からは移行期間中の特別大会・「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が始まります。新シーズンを前に、鹿児島ユナイテッドFCが5日、新体制を発表しました。 （村主博正新監督）「責任とワクワクも同時にある」 5日午後、開かれた新体制発表会見。新たに就任した村主博正監督や新加入選手8人が意気込みを語りました。