元農林水産大臣の野村哲郎参議院議員が5日、支援を受けるJAグループ鹿児島の仕事始め式に出席し、今期限りでの引退を示唆しました。 （野村哲郎 参議院議員）「2年半後には次の参院選があるが、みなさんにお願いをしなくても済むのではないか。素晴らしい後継者を育て、次の世代にバトンタッチをしようと思っている」 自民党の野村哲郎参議院議員は鹿児島県霧島市出身の82歳で、JA県中央会常務理事などを務めた後、2004年