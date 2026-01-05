年末年始、9連休だったという方も多いかもしれません。仕事始めの街を取材しました。 冷たい雨が降った、5日あさの鹿児島市。鹿児島中央駅前では、職場などへ向かう人が行き交う日常の風景が戻っていました。 （20代 9連休）「実家に姪っ子が来たからみんなで食事をしたり、親戚の家で娘がお年玉をもらったり、家でのんびり過ごした。楽しい年末年始になったからまた頑張りたい」 （高校1年）「家族で集まってご飯を食べた。年