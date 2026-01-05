兵庫県で開催されている全日本高校女子サッカー選手権。鹿児島代表の神村学園が5日、準々決勝に臨みました。去年の決勝と同じ顔合わせとなった試合は、PK戦にもつれ込みました。 去年、準優勝の神村学園は、4連覇を目指す静岡の藤枝順心と対戦。 前回大会の決勝と同じ顔合わせとなった試合は、序盤、藤枝順心が猛攻。試合開始直後にセットプレーから先制を許します。 その後、ボールを持つ時間が短い中でも、