大学入学共通テスト 試験当日の天気は？ 受験生のみなさん、がんばってますか。 きょうは二十四節気の「小寒」、１月下旬にかけて一年の中で最も寒い時期になりますので、体調を崩さないように注意しましょう。 １月５日（月）時点の試験当日１月１７日（土）・１８日（日）の天気予報です。 試験当日の天気予報の他にを画像で掲載しています。大学入学共通テスト１日目「１月１７日（土）」の天気予報 《北海道》 札幌市