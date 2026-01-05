奄美空港から喜界空港へ向かっていたJAC＝日本エアコミューターのプロペラ機で機体のトラブルです。機体は引き返し、奄美空港の滑走路はおよそ1時間閉鎖されました。 トラブルがあったのは、奄美発・喜界島行きのプロペラ機・ATR42－600型機です。 日本エアコミューターによりますと、きょう5日午後4時前、奄美空港から喜界島に向かっていた際、上空で油圧系統の不具合を示すセンサーが点灯