Aile The Shotaが、2026年2月18日（水）にデジタル&パッケージでリリースする『REAL POP 2』のアートワークを一斉公開した。1st Album『REAL POP』のコンセプトを受け継ぎ、Aile The Shotaにインプットされた感情や情報が音楽として咲き、世界と接続していくイメージを落とし込んだアートワークとなっており、今作をもって次のフェーズへ進んだことを感じさせる内容となっている。アートワークを手掛けるのは、2025年春より春